Ausstellung zeigt 400 Jahre Salzburger Unigeschichte

Unter dem Titel "PLUSpunkte" widmet sich eine Ausstellung im Nordoratorium des Salzburger Doms dem 400-Jahr-Jubiläum der Universität. Sie war 1622 unter Erzbischof Paris Graf von Lodron gegründet worden. "So ein Jubiläum gibt Anlass innezuhalten und die Geschichte zu reflektieren", sagte Rektor Hendrik Lehnert am Mittwoch bei der Präsentation der Schau. Doch es sei auch Anlass, in die Zukunft zu blicken und das Profil der Universität zu schärfen.