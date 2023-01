Kunstbahnrodeln Doppelsitzer Müller/Frauscher holen bei WM neuerlich Bronze

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Müller/Frauscher schafften wieder den Sprung aufs Podest Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Y annick Müller und Armin Frauscher haben auch im zweiten Bewerb bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler in Oberhof eine Medaille gewonnen. Nach Rang drei im Sprint holte das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Rennen am Samstag mit einem Rückstand von 0,192 Sekunden die Bronze-Medaille. Wie am Freitag waren nur die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken sowie deren Landsleute Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,171) schneller.