Pilhatsch als Sechste ins Semifinale .

Caroline Pilhatsch ist bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Glasgow am Samstagvormittag mit der sechstbesten Zeit über die 50 m Rücken ins Semifinale eingezogen. Die Vize-Weltmeisterin des Vorjahres blieb in einer Zeit von 26,81 Sekunden deutlich über ihrer OSV-Rekordmarke (25,99). Schnellste der Vorläufe war die Niederländerin Kira Toussaint in 26,04 Sekunden.