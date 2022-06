Tennis Kvitova feiert in Eastbourne 29. WTA-Titel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Petra Kvitova mit ihrer Trophäe Foto: APA/AFP

D ie zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova ist rechtzeitig vor dem Tennis-Rasenklassiker in London in Fahrt gekommen. Die 32-jährige Tschechin besiegte am Samstag im Finale des WTA-500-Rasenturniers von Eastbourne die Lettin Jelena Ostapenko mit 6:3,6:2. Es war ihr 29. WTA-Titel. Turniersieger auf Mallorca wurde der Grieche Stefanos Tsitsipas, der sich gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4,3:6,7:6(2) durchsetzte.