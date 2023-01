Tennis Kyrgios fehlt wegen Meniskus-Verletzung bei Australian Open

Kyrgios war aufgrund seiner Verletzung nicht in bester Laune Foto: APA/dpa

D ie Tennis-Australian-Open haben am Starttag eine ihrer Attraktionen verloren. Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios sagte am Montag seine Teilnahme beim Heimturnier kurzfristig wegen Knieproblemen ab. "Das ist einfach brutal", sagte der Australier. "Das ist das wichtigste Turnier, aber so ist das Leben. Verletzungen gehören zum Sport dazu." Bei der Meniskus-Verletzung handelt es sich laut Aussage seines Physiotherapeuten Will Maher nicht um etwas sehr Ernstes.