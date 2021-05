Herber Rückschlag für Barca im Titelrennen .

Für den FC Barcelona ist der spanische Fußball-Meistertitel in weite Ferne gerückt. Statt am Dienstagabend an die Tabellenspitze zu stürmen, kamen die Katalanen im Auswärtsspiel der 36. LaLiga-Runde bei Levante trotz 2:0-Pausenführung über ein 3:3-Remis nicht hinaus und liegen einen Zähler hinter Atletico Madrid zurück. Der Leader kann den Vorsprung am Mittwoch mit einem Sieg im Heimspiel gegen Real Sociedad auf vier Punkte ausbauen.