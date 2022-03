Länder bei Corona-Quarantäne-Regeln uneins

Die Länder haben sich, was die künftige Gestaltung der Quarantäne-Regeln anbelangt, uneins gezeigt. Während der Vorschlag des oberösterreichischen Landeschefs Thomas Stelzer (ÖVP), über deren Abschaffung nachzudenken, bei den rot geführten Ländern Kärnten und Burgenland auf wenig Gegenliebe stößt, zeigt man sich in den schwarz geführten aufgeschlossen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verkündete am Dienstag indes eine Lockerung der Regeln für Kontaktpersonen.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at