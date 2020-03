Wie das Online-Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" berichtete, erreichte die Boeing 777 mit dem Namen "Spirit of Austria" am frühen Montagmorgen (MEZ) nach fast 18-stündiger Flugzeit die australische Metropole Sydney, wo die Besatzung - darunter vier Piloten - nach der Landung und Erledigung der Einreiseformalitäten die Ruhezeit antrat. Am Dienstag geht es dann zurück nach Österreich, wobei in Malaysia ein Tankstopp eingelegt werden muss. An Bord befindet sich dann auch ein Vertreter des Außenministeriums. Die Passagiere müssen sich vor dem Einchecken einer Gesundheitskontrolle unterziehen, um sicherzugehen, dass sich unter ihnen kein an Covid-19 Erkrankter befindet.

"Es war ein wirklicher Kraftakt, diesen Flug zu organisieren", berichtete Claudia Türtscher, die Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg, Montagmittag. Demnach war es schon äußerst schwierig, von den australischen Behörden eine Fluggenehmigung zu bekommen. In Australien, das auch stark von der Corona-Pandemie betroffen ist, gelten außerdem strikte Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, so dass es eines erheblichen Aufwands bedurfte, um die über den Kontinent verstreuten Passagiere "einzusammeln" und zum Flughafen nach Sydney zu bringen.

Bewerkstelligt haben dies letzten Endes acht Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Canberra und fünf Mitarbeiters des Konsulats in Sydney. Die Passagiere setzen sich größtenteils aus Österreichern zusammen. Darunter befinden sich etliche Familien mit Kleinkindern und 30 minderjährige Austauschschüler, die ihren Aufenthalt down under vorzeitig abbrechen mussten, verriet Türtscher. Zusätzlich werden im Rahmen der Kooperationsabkommen auch 20 EU-Bürger ausgeflogen. Die Maschine, die Platz für 306 Passagiere bietet, sei "praktisch voll", bemerkte Türtscher abschließend.

Das Außenministerium hat bisher 32 Repatriierungsflüge abgewickelt. Rund 5.900 Österreicher wurden mit Hilfe der AUA, Laudamotion und Level aus der Ferne zurück in die Heimat geholt. Von ursprünglich 47.000 Österreichern, die sich bei Ausbruch der Corona-Pandemie im Ausland aufhielten, dürften sich noch rund 23.500 in der Fremde befinden.