Laimer-Tor bei Leipzig-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale

Der Aufstieg des Rekordmeisters, der zuletzt dreimal in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen hatte, stand in Mainz schon zur Pause fest. Eric Maxim Choupo-Moting (17.), Jamal Musiala (30.) und Leory Sané (44.) besorgten eine 3:0-Führung gegen indisponiert verteidigende Mainzer. ÖFB-Nationalteamspieler Onisiwo - er hatte zuletzt mit einem Triple-Pack geglänzt, wirkte erst ab der 67. Minute mit. Der Wiener war im Vorfeld angeschlagen und ein bisschen krank. Alphonso Davies erzielte den 4:0-Endstand (83.). Neuzugang João Cancelo stand gleich in der Startelf und gab den Assist zum Führungstreffer.

Ein Münchner in spe war zuvor in Leipzig der Mann des Spiels. Laimer traf in der 41. Minute mit einem perfekten Drehschuss ins lange Eck, zuvor leistete der Mittelfeldspieler auch noch die Vorlage zur Führung von Emil Forsberg (8.). ÖFB-Teamkollege Xaver Schlager spielte bei den Sachsen bis zur 79. Minute, Christoph Baumgartner wurde bei Hoffenheim in der 57. Minute ausgewechselt.

Leipzig-Stürmer Timo Werner sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung (84.), zuvor war Kasper Dolberg (77.) per Kopf der Anschlusstreffer für die Gäste gelungen. Kurz vor Schluss sah der Hoffenheimer Stanley Nsoki noch die Gelb-Rote Karte (86.). Damit sind die Leipziger seit 17 Spielen ungeschlagen. "Wir sind hochverdient eine Runde weitergekommen", sagte Laimer. "So kann es weitergehen. Wir haben letztes Jahr das Ding gewonnen, das hat Riesenspaß gemacht und wir hätten nichts gegen eine Wiederholung."

Überschattet wurde das Match allerdings von einem Notarzteinsatz vor dem Spiel. Die Zuschauer hatten die Unterstützung der Teams vom Anpfiff weg eingestellt, da vor dem Stadion eine Person zusammengebrochen war und reanimiert werden musste. Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht, weitere Details blieben am Mittwochabend zunächst unklar.