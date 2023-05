Lakers gewinnen spektakuläres erstes Spiel gegen Warriors

Die Lakers zogen im dritten Viertel zunächst davon und bauten ihren Vorsprung im letzten Viertel zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus, ehe die Warriors mit einem 14:0-Lauf zum 112:112 ausglichen. In den letzten 98 Sekunden der Partie trafen aber nur noch die Gäste. Die Warriors stehen vor dem zweiten Spiel in der Best-of-Seven-Serie in der Nacht zu Freitag bereits unter Druck. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht eine Mannschaft vier Siege.

Zuvor hatten die New York Knicks in ihrer Serie in der Eastern Conference gegen die Miami Heat ausgeglichen. Nach der Niederlage zum Auftakt holten die Knicks einen 111:105-Sieg. Bester Werfer der Partie war Knicks-Profi Jalen Brunson mit 30 Zählern, Teamkollege Julius Randle kam auf 25 Punkte. Die Miami Heat mussten auf Jimmy Butler verzichten, der angeschlagen pausierte.

Abseits des Geschehens wurde am Dienstag Joel Embiid von den Philadelphia 76ers erstmals in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt. Der in Kamerun geborene Center bekam von den wahlberechtigten Journalisten mit Abstand die meisten Punkte und verwies seine Vorgänger Nikola Jokic von den Denver Nuggets und Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks auf die Plätze zwei und drei.

Mit den 76ers steht der 29-Jährige im Halbfinale der Eastern Conference. Im ersten Spiel gegen die Boston Celtics fehlte er aber wegen Knieproblemen. In der Hauptrunde hatte er im Schnitt 33,1 Punkte je Partie erzielt und damit die zweite Saison in Serie den Scorer-Titel der Liga geholt.

Durch die Ehrung Embiids geht der MVP-Titel, für den es erstmals die Michael-Jordan-Trophy gibt, das fünfte Jahr in Folge an einen internationalen Spieler. Embiid ist zwar inzwischen US-Staatsbürger, wird von der Liga aber noch als Kameruner geführt. Jokic ist Serbe, Antetokounmpo Grieche. Beide hatten die Wahl jeweils zwei Jahre in Folge gewonnen.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: New York Knicks - Miami Heat 111:105. Stand: 1:1

Western Conference: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 112:117. Stand 0:1