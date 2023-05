NBA Lakers in NBA-Play-offs gegen Warriors wieder in Führung

Die Lakers feierten einen deutlichen Erfolg in Spiel drei

D ie Los Angeles Lakers haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Golden State Warriors wieder die Führung übernommen. Der Rekordmeister feierte in seinem ersten Heimspiel der Serie am Samstag (Ortszeit) einen 127:97-Erfolg und führt nach Siegen nun 2:1. Die vierte Partie steigt am Montag (Ortszeit) erneut in Los Angeles.