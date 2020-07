Dritter 1:0-Sieg von Real Madrid in Serie .

Real Madrid hat sich seiner Aufgabe der 34. Runde in der spanischen La Liga mit einem Arbeitssieg im Baskenland entledigt. Gegen Atlethic Bilbao (8.) stellte Sergio Ramos per Elfer den dritten 1:0-Sieg der "Königlichen" en suite sicher. Mit dem 7. Sieg in Serie festigte Real die Tabellenführung vor dem Erzrivalen FC Barcelona, der vor dem Spiel in Villarreal (22.00 Uhr) sieben Punkte zurückliegt.