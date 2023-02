Erster Weltcup-Bewerb Lamparter feiert in Oberstdorf-Kombi 9. Weltcupsieg

Johannes Lamparter ist in bestechender Form Foto: APA/dpa

J ohannes Lamparter hat seine glänzende Form aus Seefeld mit ins Allgäu genommen und den ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf gewonnen. Der Tiroler siegte am Samstag vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro sowie seinem Teamkollegen Franz-Josef Rehrl und feierte seinen neunten Erfolg im Weltcup, der sechste in diesem Winter. Mario Seidl fiel im Langlauf von Rang drei auf sieben zurück.