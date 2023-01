Lamparter gewinnt als erster Österreicher Seefeld-Triple

Werbung

Lamparter war nach seinem Sieg am Vortag, dem ersten Heimerfolg eines Österreichers im Weltcup seit 2010, und einem schön gesetzten 108,5-m-Satz als Führender in die Loipe gegangen. Der starke Läufer Vinzenz Geiger lag nur 16 Sekunden zurück, konnte den Lokalmatador aber letztlich nie gefährden. Lamparter lief mit einer staken Vorstellung solo zu seinem insgesamt achten Weltcupsieg, dem bereits fünften in dieser Saison. Auf der Zielgerade durfte er bereits mit einer kleinen Österreich-Fahne jubeln.

"Ich bin das Rennen sehr schnell angegangen, der Vorsprung ist immer mehr und mehr geworden. Das hätte ich mir nicht gedacht", sagte Lamparter. "Aber ich habe mich so gut gefühlt, ein Wahnsinnsmaterial." Im Endeffekt habe er erst in der fünften bzw. letzten Runde realisiert, dass es sich ausgehen werde. "Als ich oben war beim letzten Anstieg und auf der Zielgeraden - das ist eine der schönsten Momente, die man haben kann." Der 21-Jährige triumphierte 16,5 Sekunden vor Schmid, der mit 101 Punkten Rückstand nun auch sein erster Verfolger im Gesamtweltcup ist.

Stefan Rettenegger landete mit 23,8 Sekunden Rückstand unmittelbar hinter dem Deutschen Geiger auf Rang fünf. Sein älterer Bruder Thomas Rettenegger fiel nach einem Stockbruch im Finish auf Rang 30 zurück. Rehrl verlor als Siebenter 40,9 Sekunden. Lukas Greiderer kam auf Rang 14, Martin Fritz auf 20 und Fabio Obermeyr auf 25.

Den bisher einzigen Triple-Sieg für den ÖSV hatte 2019 Mario Seidl geholt. Die Veranstaltung war wegen der im selben Jahr stattfindenden WM in Seefeld aber nicht in Tirol, sondern in Chauf-Neuve in Frankreich ausgetragen worden. Lamparter hatte vor Seefeld in dieser Saison auch in Klingenthal bereits zwei Bewerbe gewonnen. Dazu kommt ein weiterer Saisonsieg in Otepää.

Weltcup-Rekordgewinner Jarl Magnus Riiber ließ den letzten Seefeld-Bewerb nach einer Disqualifikation am Vortag aus. Der Norweger sah sich das Rennen live an. "Sehr verdient", lobte er Lamparter. Riiber nimmt aufgrund gesundheitlicher Probleme seit Samstag Antibiotika und wird nun noch bis Donnerstag in Seefeld urlauben. "Dann fahre ich heim und nehme das Training wieder auf." Sein Fokus gilt nun ganz dne Weltmeisterschaften in gut drei Wochen in Planica. Vor dieser stehen noch je zwei Weltcup-Bewerbe in Oberstdorf und Schonach an.

Insgesamt 6.500 Zuschauer waren über die drei Tage beim Seefeld-Triple dabei. Ihnen wurde eine tolle Show präsentiert, auch ÖSV-Chefcoach Christoph Eugen war begeistert: "Es war heute extrem spannend nach dem Springen. Geiger war voll auf Anschlag und hat alles probiert. Aber Jo hat nicht locker gelassen." Die Flucht nach vorne sei Lamparters einzige Chance gewesen. "Man hat dann gesehen, dass Vinz (Geiger, Anm.) ein bisschen resigniert hat."

Stefan Rettenegger und Rehrl leisteten Lamparter in der ersten Verfolgergruppe etwas Schützenhilfe, von der der Leader nichts mitbekommen hat. "Wir haben es ihnen nicht so leicht gemacht", erklärte Rehrl. "Wir sind in den Abfahrten vorgefahren und haben dann immer dicht gemacht. Das sind auch immer drei, vier Sekunden. Den Oftebro hat es gescheit geärgert. Aber ich glaube, Jo hätte es auch so geschafft."