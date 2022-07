Landesgericht Feldkirch Vier Jahre Haft für erzwungenen Sex und Abtreibung in Vbg.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Angeklagte soll gegenüber der 30-Jährigen Gewalt ausgeübt haben. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

E in 38-jähriger Mann ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch wegen mehrerer Delikte - darunter schwere Nötigung und Vergewaltigung - zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Trotz der Unschuldsbeteuerungen des Angeklagten glaubte der Senat dem Opfer, das 6.000 Euro Entschädigung zugesprochen erhielt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.