Der Mann muss sich wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person verantworten, teilte das Landesgericht Krems am Freitag mit. Er soll sich an einem Mithäftling vergangen haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Gerichtsangaben zufolge wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am 27. März 2018 in der Justizanstalt Stein eine "infolge Substitolkonsums willenlose und schlafende" und somit "wehrlose Person" sexuell missbraucht zu haben. Das Opfer habe eine schwere Körperverletzung, "nämlich eine depressive Verstimmung in Form einer depressiven Anpassungsstörung", davongetragen. Bereits im Februar hatte ein Sprecher des Landesgerichts Krems mitgeteilt, dass der Beschuldigte nach dem Vorfall in ein anderes Gefängnis verlegt wurde.

K. hat seine Ex-Freundin Stefanie P. in der Nacht auf den 2. Juli 2010 in seiner Wohnung in Wien-Hietzing erstochen und zerstückelt. Er wurde im Mai 2011 von einem Schwurgericht wegen Mordes und Störung der Totenruhe einstimmig zu lebenslanger Haft verurteilt und zudem in eine Anstalt eingewiesen. K. war in einer Sonderabteilung der Justizanstalt Stein untergebracht.