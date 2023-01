Landesgericht Salzburg 30-Jährige im Pinzgau getötet: Mordprozess gegen Ehemann

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Am Landesgericht Salzburg hat am Mittwoch der Mordprozess begonnen. Foto: APA/GINDL

A m Landesgericht Salzburg hat am Mittwoch ein zweitägiger Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Vorwurfs des Mordes begonnen. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 in seinem Gasthaus im Pinzgau seine 30-jährige Frau, die von ihm getrennt lebte, aus Eifersucht gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Er stellte sich einen Tag später der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab.