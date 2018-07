Mädchen stundenlang gequält: Jugendclique vor Gericht .

Sechs Jugendliche haben sich am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Misshandlung einer 13-Jährigen verantworten müssen. Die drei Burschen und drei Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren zeigten sich weitgehend geständig. Ein nachvollziehbares Motiv für die Peinigung ihres Opfers über mehrere Stunden in einer Wohnung in der Stadt Salzburg im März konnten sie nicht nennen.