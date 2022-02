Weiter kein Urteil in Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv"

Am Mittwoch ist der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt worden. Auch am fünften Tag der Schöffenverhandlung wird es kein Urteil geben - eine Befragung per Videokonferenz konnte nicht stattfinden. Der Angeklagte bestreitet die Anschuldigungen. Belastet wird der weiter in U-Haft sitzende 41-Jährige von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen.

