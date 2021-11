Skurriler Prozess um in Wiener Park zerbrochene Flöte

Ein nicht alltäglicher Prozess ist am Dienstag am Landesgericht über die Bühne gegangen. Eine 41-Jährige hatte am 22. Juli 2021 am Keplerplatz in Wien-Favoriten einem Musiker die Blockflöte zerbrochen. Im Zuge der folgenden Rangelei soll die Frau aus einem Mistkübel eine abgebrochene Glasflasche genommen haben, um damit auf den 37-Jährigen loszugehen. Die Angeklagte, der Sachbeschädigung und versuchte absichtlich schwere Körperverletzung vorgeworfen wurde, stritt alles ab.