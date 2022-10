Landtag Mattle und Dornauer wollen Tirol stabilisieren und erneuern

Mattle und Dornauer verhandeln ab Dienstag. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D as Motto "Stabilität in der Krise, Erneuerung für Tirol" haben sich die Tiroler Neo-Koalitionsverhandler ÖVP und SPÖ auf ihre Fahnen geheftet. Neue Akzente sollen vor allem im Bereich der Energiewende und -autonomie und Klimaschutz erkennbar sein, hieß es. Außerdem versprachen die Parteichefs Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ) Tempo und einen "neuen Stil" in der parlamentarischen Zusammenarbeit. Personelle Ansagen blieben unmittelbar vor Verhandlungsauftakt aus.