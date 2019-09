Mann scheiterte mit Rekordversuch und stürzte ab .

Ein 41-Jähriger aus Steyr ist am Samstag bei Strobl (Flachgau) mit einer Vespa an einem Drachen aus einer Höhe von 75 Metern in den Wolfgangsee gestürzt. Der Mann wollte einen Weltrekord aufstellen und die größte Höhe mit einem Drachen dieser Art erreichen, wie er selber angab. Plötzlich drehte der Wind und er prallte aufs Wasser. Der Oberösterreicher überstand das Abenteuer unbeschadet.