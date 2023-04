Traismaurer Bauer zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt

Aufnahmen des „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) machten im Herbst in den Medien die Runden. In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Traismauer, Bezirk St. Pölten-Land, wurden Unmengen an kranken und auch bereits verstorbenen Tieren gefunden. Auf den Bildern ist auch zu sehen, dass die Stallungen knöchelhoch mit Gülle bedeckt waren. Schon im September äußerte sich der Landwirt selbst zu den Zuständen in seinem Betrieb, er nannte seine eigene Überforderung mit der Situation als einen Grund.

Am Mittwoch wurde der Prozess am Landesgericht in St. Pölten verhandelt. Der Anwalt des 49-Jährigen betonte gleich zu Beginn, dass sein Mandant „kein böser Mensch, der Tiere quälen will“ sei. Der Angeklagte zeigte sich auch geständig. Er erklärte, dass er grundsätzlich viele kranke Tiere ankaufte, die in anderen Betrieben euthanasiert werden würden. Grund dafür sei ein Tierwohlgedanke, er würde die Tiere behandeln lassen und danach weiterverkaufen. Allerdings hätte er schon selbst bemerkt, dass diese Konzept nicht gut funktioniert.

Den Jungtieren war es in den Stallungen nur noch möglich, in Bauch-Brust-Lage zu liegen, was laut Gutachten die Schlafqualität der Tiere stark beeinträchtigt. Foto: APA/VGT.AT, UNBEKANNT

Neue Aufnahmen aus Februar und April aufgetaucht

Neben Überforderung nannte der 49-Jährige auch gesundheitliche Beschwerden, als auch finanzielle Probleme als ausschlaggebende Faktoren. So sei das ausreichende Einstreuen der Stallungen mit Stroh wichtig für die Gesundheit von Rindern. Der Landwirt gab an, dass genügend Stroh zum Einstreuen und Füttern der Tiere allerdings sehr zeit- und kostenaufwendig sei, da der Betrieb selbst den Eigenbedarf nicht decken kann und Stroh zugekauft werden muss.

Der Richter bot dem Angeklagten ein diversionelles Vorgehen an. 140 Stunden gemeinnützige Arbeit muss der Landwirt verrichten. Als größtes Problem nannte der Richter das Geschäftsmodell des 49-Jährigen, nämlich, dass er zu viele kranken Tiere ankauft, sich deren richtige Behandlung aber nicht leisten kann. Die gemeinnützige Arbeit soll der Angeklagte im Bereich des Tierschutzes verrichten. Der Richter sprach von einem „wichtigen Perspektivenwechsel für Landwirte“. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zustimmend.

Traismauer Verein gegen Tierfabriken ortet erneut Missstände in Mastbetrieb

Allerdings teilte der VGT am Dienstag neue Aufnahmen aus dem Betrieb, die im Februar und im April entstanden sein sollen. So soll der Zustand im Betrieb unverändert sein, auf Fotos sind beispielsweise Kälber mit schweren Hautproblemen zu sehen. Eine Sprecherin des VGT beschreibt die Haltung als „nach wie vor stark verwahrlost“. Es wurde bereits wieder Anzeige an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft erstattet.

Mittlerweile wird ein mögliches Tierhaltungsverbot für den 49-Jährigen geprüft, die für Tierschutz zuständige FPÖ-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz sprach sich dafür aus. Für sie stehe die Behebung der Zustände des "Problembauernhofes" ganz oben auf der Agenda. Auch die Grünen äußerten sich in einer Aussendung und sprachen über ein „Versagen der Behörden“, wie es auch der VGT kritisiert.