Mika Vermeulen im Skiathlon starker 16.

Mika Vermeulen landete am Sonntag im Skiathlon (15 km klassisch, 15 km Skating) auf dem starken 16. Rang. Auf Olympiasieger Alexander Bolschunow aus Russland fehlten ihm 4:30,2 Minuten. Bolschunow kam nach 1:16.09,8 Stunden vor Landsmann Denis Spizow (+1:11,0 Min.) und Iivo Niskanen (FIN/+2:00,2) ins Zíel.

Bis zur Halbzeit und kurz vor dem Skiwechsel hielt sich Vermeulen konstant in den Top 20, danach war er für das Live-Timing unsichtbar. Vermeulen war aber nicht ausgeschieden, sondern hatte offenbar Probleme mit seinem Transponder. Er hielt sich aber weiterhin ausgezeichnet und in den Top 20. Der 22-jährige Steirer hat mit den 15 km klassisch am 24. Februar noch einen zweiten Bewerb auf dem Programm.