"Ich bin sehr zufrieden", sagte die 27-Jährige im ORF-Interview. "Ich habe in der Früh schwere Füße gehabt." Dann habe sie aber von der zu ihr auflaufenden US-Amerikanerin Jessica Diggins profitiert. "Sie hat gleich Tempo gemacht, ich habe um jeden Meter gekämpft." Besonders erfreut war die ÖSV-Athletin über die achtschnellste Laufzeit an diesem Tag, 29 Sekunden hinter Johaug. "Das ist richtig gut. Ich bin richtig froh, dass ich dranbleiben konnte. Das Stehvermögen gibt mir Zuversicht für die nächsten Rennen."

Während Stadlober die Loipen in Ruka nicht ganz so liegen, ist das mit Lillehammer ganz und gar nicht so. Daher bedauert sie, dass in Norwegen anders als ursprünglich vorgesehen am nächsten Wochenende keine Rennen stattfinden. Die Bewerbe waren vor gut zwei Wochen wegen der Corona-Pandemie auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden. Der nächste Weltcup-Einsatz Stadlobers erfolgt nun in zwei Wochen in Davos, wo im Skating ein Sprint und ein 10-km-Rennen angesetzt sind.