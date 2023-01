Langlauf Stadlober in Tour-Verfolgung auf Platz 17 verbessert

Gute Verfolgung von Stadlober zum Jahresauftakt Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Olympiadritte Teresa Stadlober hat sich im ersten Distanzrennen der Tour de Ski in Val Müstair erwartungsgemäß deutlich verbessert. Die Salzburgerin schob sich am Neujahrstag in der Verfolgung über 10 km in der klassischen Technik von Startplatz 44 aus dem Sprintauftakt auf den 17. Endrang. Ihr gelang in der Schweiz nach anfänglichen Problemen noch die zehntbeste Laufzeit.