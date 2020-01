Stadlober zum Tour-de-Ski-Abschluss Fünfte .

Langläuferin Teresa Stadlober hat eine gute Tour de Ski absolviert und sich mit einem Kraftakt am Schlusstag vom 13. auf den sechsten Gesamtrang verbessert. Die Salzburgerin beendete am Sonntag das Massenstartrennen über 10 Kilometer im Skating-Stil in Val di Fiemme auf dem starken fünften Platz.