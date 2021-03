Stadlober bei Weltcup-Finale 17. - Russin siegte .

Nach drei Top-Ten-Plätzen im Rahmen der Weltmeisterschaften in Oberstdorf hat es für Langläuferin Teresa Stadlober am Samstag beim finalen Weltcup-Wochenende im Engadin über 10 km klassisch mit Massenstart nur zu Rang 17 gereicht. Die Salzburgerin nimmt in den Skating-Verfolgungsbewerb am Sonntag (8.15 Uhr) über 30 km einen Rückstand von 1:09,5 Min. auf Julia Stupak mit. Die Russin gewann 7,1 Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng und 8,5 Sek. vor der Schwedin Ebba Andersson.