Skispringen Lanisek gewann Planica-Quali - Schreckmoment für Hörl

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schreckmoment für Jan Hörl in Planica/Archiv Foto: APA/AFP

Der Slowene Anze Lanisek (233 m) hat am Donnerstag die Qualifikation im Skifliegen in Planica vor seinem Landsmann Timi Zajc (235,5) und dem Norweger Johann André Forfang (225,5) für sich entschieden. Stefan Kraft landete als bester Österreicher mit 223 m auf Rang neun. Jan Hörl, der im Probesprung einen Sturz in der Anlaufspur nur mit Mühe verhindern hatte können, wurde 13. (232,5 m). Die Tageshöchstweite markierte Norwegens Halvor Egner Granerud mit 240,5 m.