LASK behält Tabellenführung mit 1:0-Sieg bei Sturm

Der LASK bleibt nach dem 1:0-Auswärtserfolg im Schlagerspiel bei Sturm Graz das Maß der Dinge in der frühen Phase der Bundesliga-Saison. Keito Nakamura erzielte vor 12.500 Fans in Graz das Tor des Tages für die Oberösterreicher (65.), die damit als einziges Team in der Meisterschaft ungeschlagen bleiben. Für Sturm hingegen war es die erste Niederlage. Immerhin durfte man sich in Graz über das Comeback von Jakob Jantscher nach Verletzungspause freuen. Er wurde in der 64. Minute eingewechselt.

Red Bull Salzburg hat fünf Tage vor der Gruppenphasen-Auslosung der Champions League einen Arbeitssieg gegen Austria Klagenfurt eingefahren. Nach einer für Salzburg atypischen ersten Hälfte, in der gegen diszipliniertes Klagenfurter Pressing kaum Mittel gefunden wurden, trafen Fernando (51.) und der eingewechselte Noah Okafor (67.) für die nach Seitenwechsel tonangebende Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle.

Das erste Vorarlberg-Derby in der Fußball-Bundesliga seit 22 Jahren gewonnen. In einer Regenschlacht im ausverkauften Altacher Schnabelholz setzte sich der Aufsteiger vor 8.500 Zuschauern dank eines späten Tores von Bryan Teixeira (89.) mit 2:1 durch. Die Altacher waren durch Alexis Tibidi (25.) in Führung gegangen, Lustenau-Kapitän und Ex-Altacher Matthias Maak (30.) gelang wenig später der Ausgleich. Damit darf sich die Truppe von Trainer Markus Mader über den zweiten Sieg in Serie freuen, mit zehn Punkten nach fünf Runden erwischten die Lustenauer einen ausgezeichneten Saisonstart.

In der Tabelle liegt der LASK mit 13 Punkten weiter voan. Die Salzburger liegen mit zwölf Punkten auf Rang zwei, die Lustenauer sind mit beachtlichen zehn Zählern vorerst Dritte. Sturm fiel durch die Niederlage auf den vierten Rang zurück und hat mit acht Punkten nun bereits fünf Zähler Rückstand auf den LASK. Altach hält bei vier Punkten auf Platz acht, Klagenfurt ist Sechster (4).

Am Sonntag empfängt die SV Ried die WSG Tirol, die Wiener Austria gastiert beim WAC (jeweils 17.00). Die Partie Rapid gegen Hartberg wurde aufgrund eines Antrags der Hütteldorfer wegen ihres Europacup-Engagements verschoben.