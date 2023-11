LASK empfängt Sturm zum Bundesliga-Schlager

Sturm Graz gastiert am Sonntag zum Duell der Europa-League-Teilnehmer beim heimstarken LASK, der auf der Gugl in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren und nur einen Gegentreffer zugelassen hat. "Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, ist gegen Sturm, speziell zu Hause, was möglich", erklärte LASK-Trainer Thomas Sageder vor dem Schlager der 13. Runde. Mit einem Sieg könnte man das Rennen an der Spitze zu einem Dreikampf machen.

Nachdem die Athletiker verhalten in die Saison gestartet waren, unter anderem ging das erste Duell gegen Sturm 0:2 verloren, sieht der Coach vor allem seit Oktober eine stete Weiterentwicklung, die zuletzt zu sieben Punkten aus drei Spielen geführt hat. "An Selbstvertrauen mangelt es nicht. Man sieht, dass wir uns Schritt für Schritt verbessern", erklärte Sageder. Er ortet aber auch noch einiges Potenzial. "Eines der zentralen Themen sind Standards, da wollen wir besser werden", betonte er, nachdem gegen Union Saint-Gilloise (1:2) und Rapid (3:3) Standardsituationen zu Gegentreffern geführt haben. Immerhin bestritt man unter der Woche ein letztlich erfolgreiches Cupmatch (6:5 im Elfmeterschießen gegen Kapfenberg).

Das gilt auch für Sturm. Die Grazer setzten sich in einem mitreißenden Derby gegen den GAK mit 3:2 durch. "Der LASK hat ebenso wie wir einen harten Cup-Fight hinter sich, sie waren zwar einen Tag früher dran, haben aber dafür auch 120 Minuten gespielt - beide Mannschaften werden vielleicht noch etwas Müdigkeit verspüren", vermutete Sturm-Goalie Kjell Scherpen. "Aber beide Teams sind in guter Form, die Fans können sich sicher ein tolles Spiel erwarten."

Die Grazer müssen auf das Offensivtrio Otar Kiteishvili, William Böving und neuerdings auch Seedy Jatta verzichten. Trainer Christian Ilzer sprach im Vorfeld von der Wichtigkeit, mentale Frische auf das Feld zu bringen. "Der LASK hat seit unserem Duell in der zweiten Runde eine starke Entwicklung genommen, ist enorm stabil und besitzt große individuelle Qualität sowie mit (Robert) Zulj einen Spieler, der immer den Unterschied ausmachen kann", warnte Ilzer. "Ergebnisse wie der Sieg in Salzburg kommen sicher nicht von ungefähr."

Rapid-Trainer Zoran Barisic gibt vor der Auswärtspartie beim SCR Altach eine klare Marschrichtung vor: "Wir wollen unbedingt gewinnen. Unser Ziel ist es, mit drei Punkten nach Hause zu fahren." Wegen des Regens sind in Vorarlberg bescheidene Platzverhältnisse zu erwarten. "Mit Schönspielerei wird es nichts zu holen geben. Wir müssen die Verhältnisse annehmen", sagte Barisic daher im Vorfeld. "Ich erwarte ein umkämpftes, zweikampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen." Altach selbst schätzte Barisic stärker als beim 4:0 in der Hinrunde ein: "Sie haben sich weiterentwickelt und stabilisiert", so Barisic, der vermutlich auf den im Cup-Spiel in Amstetten (5:1) geschonten Torjäger Guido Burgstaller zurückgreifen kann.

Ebenso wie Rapid feierte auch Altach unter der Woche mit dem Einzug ins Viertelfinale des ÖFB-Cups ein Erfolgserlebnis (2:0 gegen Blau-Weiß Linz). In der Liga lief es zuletzt allerdings, zumindest ergebnistechnisch, nicht nach Wunsch. Der Tabellenneunte wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und seit über 400 Minuten auf einen eigenen Treffer. Trotzdem zeigte der spielerische Trend nach oben. "Wir werden schauen, dass wir eine kompakte Mannschaft auf dem Platz haben und immer wieder Nadelstiche nach vorne setzten", sagte Coach Joachim Standfest, der auf seinen gelbgesperrten Kapitän Lukas Jäger verzichten muss.

Das denkbar bittere Aus im Cup gegen Salzburg mit 4:5 im Elferschießen hat die Liga-Ambitionen des TSV Hartberg eher angefacht denn gedämpft. Im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz wollen die mit 19 Punkten auf Rang fünf stehenden Steirer am Sonntag ihre starke Saison fortsetzen. "Natürlich wollen wir sie dominieren und gewinnen", betonte Trainer Markus Schopp. Generell sei seine Elf "unglaublich hungrig, sie merken einfach auch, welche Möglichkeiten wir haben", gab Schopp an. Nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele ging verloren.

Die Linzer haben sich nach ihrem Stolperstart in die Liga freilich zum ernstzunehmenden Gegner gemausert. Mit 13 Punkten hat man den Tabellenkeller hinter sich gelassen und Tuchfühlung zum Mittelfeld. Coach Gerald Scheiblehner erwartet mit Hartberg eine "sehr spielstarke Mannschaft. Wir werden trotzdem wieder auf unsere Tugenden setzen, die uns zuletzt stark gemacht haben. Das heißt, sehr stabil verteidigen und wieder versuchen, über Umschaltaktionen zum Erfolg zu kommen." So soll auch das Cup-Aus bei Altach unter der Woche verdaut werden.