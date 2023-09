Fußball LASK, Klagenfurt, Austria und BW Linz im Cup-Achtelfinale

Austria-Coach Wimmer durfte im Cup wieder jubeln Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Werbung

D er LASK, Austria Klagenfurt, die Wiener Austria und Blau-Weiß Linz haben am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups geschafft. Das Quartett wies jeweils auswärts unterklassige Gegner in die Schranken - so etwa der LASK, der sich in Imst mit 3:0 durchsetzte. Die Klagenfurter gewannen beim FC Marchfeld mit 3:2, die Favoritner behielten in St. Anna am Aigen mit 4:0 die Oberhand und Blau-Weiß kam dank eines 2:0 in Draßburg weiter.