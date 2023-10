Fußball LASK nach Last-Minute-1:2 in Belgien in EL weiter ohne Punkt

Usor durfte wieder über einen Treffer jubeln Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

D ie Chancen des LASK auf den Aufstieg in der Fußball-Europa-League sind weiter gesunken. Die Linzer lagen zwar am Donnerstagabend in Anderlecht bei Union Saint-Gilloise bis zur 84. Minuten mit 1:0 in Führung, kassierten am Ende aber noch eine bittere 1:2-Niederlage. Damit ist die Truppe von Chefcoach Thomas Sageder in der Gruppe E weiter punktlos, der belgische Liga-Tabellenführer schloss zum Zweiten Toulouse auf, der ebenfalls bei vier Zählern hält.