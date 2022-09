Fußball LASK verlor mit 1:1 gegen Ried Führung, Rapid-Sieg in Altach

Yusuf Demir bejubelt seinen Treffer in Altach Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D er LASK hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag an Meister Salzburg verloren. In der 7. Runde mussten sich die Linzer, die 55 Minuten in Unterzahl agierten, gegen Ried mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und rutschten einen Punkt hinter die "Bullen" auf Platz zwei zurück. Rapid tat mit einem 1:0-Arbeitserfolg bei Schlusslicht Altach einen weiteren Schritt aus der Krise, Austria Klagenfurt sicherte sich im Kärntner Derby beim WAC einen 4:3-Sieg.