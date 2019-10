Neuer Betriebsrat konstituiert sich in nächsten Tagen .

Nach der Betriebsratswahl bei der Ryanair-Tochter Laudamotion am Mittwoch wird sich die neue Belegschaftsvertretung schon in den kommenden Tagen konstituieren, erklärte die Gewerkschaft vida am Abend. Die Wahlbeteiligung sei mit rund einem Drittel der gut 400 Wahlberechtigten über den Erwartungen gelegen, hieß es in einer Aussendung.