Doppelolympiasieger Kipchoge gewinnt Tokio-Marathon

Doppelolympiasieger Eliud Kipchoge hat den Tokio-Marathon in der viertschnellsten je gelaufenen Zeit gewonnen. Der 37-jährige Kenianer triumphierte am Sonntag in 2:02:40 Stunden. Der Weltrekordler, der 2019 in Berlin die Bestmarke von 2:01:39 über die 42,195 km gelaufen war, verbesserte den Streckenrekord seines Landsmannes Wilson Kipsang um mehr als eine Minute. Auch bei den Frauen setzte sich mit Brigid Kosgei die Weltrekordlerin durch.

