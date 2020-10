Peter Herzog läuft in London ÖLV-Marathon-Rekord .

Der Salzburger Peter Herzog hat am Sonntag beim London-Marathon in 2:10:06 Stunden einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 32-Jährige verbesserte die 2019 in Wien aufgestellte Rekordmarke von Lemawork Ketema um 38 Sekunden, seine eigene Bestzeit vom Berlin-Marathon im September des Vorjahres unterbot er um 51 Sekunden. Der Sieg ging an den Äthiopier Shura Kitata in 2:05:41 Stunden. Bei den Frauen gewann Weltrekordhalterin Brigid Kosgei (KEN).