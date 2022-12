Verzögerungen am 3. Advent-Wochenende durch Einkauf und Adventmärkte

Werbung

Wer am 3. Advent-Samstag seine Weihnachts-Geschenke besorgen will, sollte in und rund um die Einkaufsstraßen und Shopping-Center ab dem Vormittag bis in die Mittagsstunden und wieder ab dem späteren Nachmittag mit Staus und Verzögerungen rechnen. In bzw. rund um die Bundeshauptstadt Wien wird es auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Inzersdorf und Wiener Neudorf ebenso wie auf der begleitenden Triester Straße (B17) längere Verzögerungen geben.

Ein ähnliches Bild wird sich auch auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) zwischen dem Knoten Hirschstetten und der Hermann-Gebauer-Straße abzeichnen. Innerstädtisch könnte es rund um die Brünner Straße, die Mariahilfer Straße, am Neubaugürtel, auf der Nordbrücke oder Wagramer Straßen zum Teil wesentlich länger als normal dauern.

„Die Innere Mariahilfer Straße wird am Samstag zwischen dem Museumsplatz/Getreidemarkt und Stumpergasse von 9 bis 19 Uhr zur Fußgängerzone und auch für Radfahrer und E-Scooter gesperrt“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

In Graz wird es auf der A9 (Pyhrnautobahn) vor den Ausfahrten Seiersberg, Webling ebenso wie auf der Feldkirchner Straße, dem Weblinger Gürtel oder rund um die Einkaufsstraßen in der City einige Verzögerungen geben.

In bzw. rund um Linz sollten Autofahrer auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und dem Knoten Haid und der Kremstal Straße (B139) sowie der Wiener Straße (B1), zwischen der oberösterreichischen Landeshauptstadt und Traun mehr Zeit einplanen. In Salzburg sind es die Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim und Salzburg-West bzw. Salzburg-Flughafen und in Innsbruck die Inntalautobahn (A12) auf den Ab- und Auffahren Innsbruck-Ost und Kranebitten die in der Verkehrsberichterstattung am Samstag und Teils am donnerstäglichen Feiertag mit Staus und Verzögerungen aufscheinen werden.

Parkplätze werden rund um die Einkaufsstraße und Shopping-Center sehr schnell voll sein. Auch wenn die Parkplatzsuche sehr nervenaufreibend ist, sollten Behindertenparkplätze, Halteverbote und Ladezonen ebenso wie Parken in 2. Spur oder vor Hauseinfahrten und in Taxizonen Tabu sein. Bei Falschparken wird das Fahrzeug vermutlich nicht nur in Wien rigoros abgeschleppt. Das Abschleppen in der Bundeshauptstadt kostet EUR 264,-. Zu den Abschleppkosten kommt dann noch die Strafe für das Parkvergehen dazu.

Weihnachtsmärkte sorgen für längere Verzögerungen

Auf den Weihnachtsmärkten im ganzen Land werden wieder viele Besucherinnen und Besucher einkaufen und das eine oder andere Heißgetränk zu sich nehmen. Vor allem einige Märkte in Wien sind Publikumsmagnete.

Da viele mit dem Fahrzeug anreisen, erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten längere Verzögerungen rund um den Rathausplatz am Ring und der Zweierlinie und das Schloss Schönbrunn auf der Westausfahrt und Westeinfahrt sowie der Schlossallee. „Auch bei Weihnachtsmärkten gilt ähnlich wie beim Einkaufen: Stellen Sie ihr Fahrzeug nur dort ab, wo es erlaubt ist. Fahrer sollten bei den Getränken auf alkoholfreie Alternativen, wie unter anderem Kinderpunsch, zurückgreifen.

Wer auch Punsch und Glühwein mit Alkohol in Maßen genießen will, sollte die An- und Abreise mit den Öffis oder dem Taxi wählen“, rät Thomas Haider.

„Dino Merlin“ sorgt für volle Wiener Stadthalle und Verzögerungen

Am kommenden Samstag, gastiert der bosnischen Sänger „Dino Merlin“ in der Wiener Stadthalle. Ab 20 Uhr wird der Balkan-Megastar die Bühne der Halle D betreten. Tausende seiner Fans werden sich die Live-Performance von Liedern wie „Sve je laž“ oder „Školjka“ nicht entgehen lassen.

Lange Verzögerungen rund um die Stadthalle, z.B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel, werden sich nicht vermeiden lassen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten empfehlen Autofahrern auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Es wird geraten mit den Öffis, wie der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A anzureisen.