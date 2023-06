Laut Gesundheitsbericht LGBTIQ-Community: 89 Prozent von Diskriminierung betroffen

LGBTIQ+-Bericht: Rund 90 Prozent von Diskriminierung betroffen Foto: APA/AFP

F ast neun von zehn queeren Personen in Österreich sind in den vergangenen Jahren mit Diskriminierung konfrontiert worden. Das geht aus dem "LGBTIQ+ Gesundheitsbericht" hervor. "Diskriminierung macht krank. Man muss etwas dagegen tun", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei der Studienpräsentation am Mittwoch in Wien. Die Wahrnehmung der eigenen Gesundheit sei in der Community zudem deutlich schlechter als in der Gesamtbevölkerung.