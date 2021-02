Grazer Luftverschmutzung weiterhin hoch .

Der Rechnungshof hat in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht die nicht ausreichenden Maßnahmen zum Schutz vor Luftverschmutzung durch Verkehr im Großraum Graz kritisiert: "In den vergangenen Jahren verbesserte sich zwar die Feinstaubsituation in Österreich. Jedoch: An vielen Messstellen lag die Belastung nur geringfügig unter dem Grenzwert. In der Steiermark ist seit 2014 keine Verbesserung der Luftgütesituation feststellbar." Geprüft wurden die Jahre 2014 bis 2019.