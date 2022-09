93.000 Taferlklassler beginnen heuer mit der Schule

Werbung

Am Montag beginnt demnach für 488.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Schule. Ihre 641.000 Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern müssen bzw. dürfen noch eine Woche warten. Taferlklassler gibt es in den drei östlichen Ländern 40.000, in den restlichen Bundesländern sind es 53.000.

Schülerzuwächse werden etwa an den Volksschulen und AHS (je plus 1,1 Prozent) bzw. den Berufsschulen (plus 0,7 Prozent) erwartet, an den Mittelschulen dürfte die Schülerzahl quasi stagnieren (plus 0,2 Prozent). Leicht zurückgehen dürfte die Schülerzahl an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS; minus 0,8 Prozent).

"Am Montag starten die Schülerinnen und Schüler im Osten Österreichs in das neue Schuljahr", so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Dabei gibt es zahlreiche Änderungen. So wird es etwa erstmals das Fach digitale Grundbildung an Österreichs Schulen geben - ein Meilenstein in der Bildungspolitik. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start und viel Erfolg im kommenden Schuljahr."