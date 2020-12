Demnach soll die Impfung EU-weit am 27., 28. und 29. Dezember gestartet werden. "Wir schützen gemeinsam unsere Bürger", schrieb Von der Leyen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Montag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden.

Laut dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn wird der Impfstoff gleichzeitig an alle EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert, berichtete die dpa. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte am Rande einer Pressekonferenz am Vormittag gesagt, dass das Lieferdatum des Serums noch offen sei. Er rechnet jedenfalls mit einer ersten Impfung noch in diesem Jahr. Alle seien um einen raschen Start bemüht.