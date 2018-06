Kurz vor dem Donauinselfest in Wien ändert sich das Wetter markant. Der Donnerstag ist im Großteil Österreichs noch hochsommerlich bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 34 Grad. Damit ist es ungefähr fünf bis zehn Grad wärmer als an einem durchschnittlichen Tag im Juni. Von Nordwesten her zieht allerdings am Donnerstag eine Kaltfront auf, die spätestens in der Nacht auf Freitag ganz Österreich überquert. Diese Kaltfront bringt teils kräftige Regenschauer und Gewitter sowie starke Windböen.

Ruhiges Wetter am Donauinselfest-Wochenende

Rechtzeitig zum Donauinselfest zeigen die Prognosen der ZAMG wieder freundlicheres Wetter, allerdings bei gedämpften Temperaturen. Die Höchsttemperaturen liegen zwei bis drei Grad unter den durchschnittlichen Juni-Werten.

Am Freitag ist es am Nachmittag trocken, die Wolken machen zumindest zeitweise Platz für die Sonne und es hat bis zu 22 Grad. Der kräftige Nordwestwind lässt die Luft etwas kühler wirken. Am Abend hat es auf der Donauinsel um die 18 Grad. In den ersten Nachtstunden ist ein kurzer Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen.

Der Samstag bringt auf der Donauinsel einen Wechsel aus Sonne und Wolken und um die Mittagszeit ist ein kurzer Schauer möglich. Der Abend verläuft trocken, windig und mit etwa 17 Grad nicht allzu warm.

Prognosen und Warnungen für sicheren Ablauf

Am Sonntag ähnlich: Zumindest zeitweise sonnig und am Nachmittag eventuell einzelne Regenschauer bei bis zu 21 Grad. Am Abend trocken und um die 17 Grad. Der Wind lässt nach.

Die ZAMG unterstützt die Organisatoren des Donauinselfests mit Wetterprognosen und -warnungen. So ist eine sichere und effiziente Abwicklung dieses Großereignisses gewährleistet. Speziell Gewitter und Sturmböen sind wegen der zahlreichen Aufbauten auf der Donauinsel ein Sicherheitsrisiko.

Die ZAMG liefert den Organisatoren mehrmals täglich Wettervorhersagen und Hinweise auf mögliche gefährliche Wettererscheinungen. Eine mobile Wetterstation liefert zusätzliche Daten direkt von der Donauinsel.