Aufgrund der anhaltenden Schneefälle und der immer größer werdenden Lawinengefahr wird heute, Montag, um 14 Uhr das Skigebiet komplett evakuiert.

Bürgermeister Friedrich Fahrnberger. | Christian Eplinger

„Wir müssen alle Leute vom Berg herunterbringen, sowohl Gäste als auch Bedienstete. Das hat es meines Wissens in der Geschichte des Hochkars noch nie gegeben. Aber die wir können derzeit für die medizinische Versorgung nicht garantieren. Die Hochkar Alpenstraße ist wegen der Lawinengefahr voraussichtlich noch bis Donnerstag gesperrt – sofern die aktuelle Wetterprognose eintrifft. Und Helikopterflüge sind aufgrund der Witterung auch nicht möglich“, erläutert Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger.

Bereits seit Samstag ist die Hochkar-Alpenstraße ja gesperrt und das Skigebiet außer Betrieb. Am Samstag gab es am Nachmittag den ersten organisierten Urlauber-Schichtwechsel über die Alpenstraße, nachdem zuvor an fünf Stellen Lawinen abgesprengt worden waren.

„Das Problem ist nicht die Gesamtschneehöhe, sondern, dass innerhalb so kurzer Zeit mehr als ein Meter Schnee dazugekommen ist. Teilweise waren daher schon natürliche Lawinen abgegangen“, berichtet Gemeindearbeiter Reinhard Blamauer, der gemeinsam mit Herbert Heigl von den Bergbahnen die Sprengungen durchführte.

Einher mit dieser Evakuierung ging auch die Absage der für Freitag und Samstag geplanten Damen-Europacuprennen des Skiclubs Göstling-Hochkar, nachdem diese bereits am Wochenende auf Samstag und Sonntag verschoben worden wären.

Göstlings Skiclub-Obmann Robert Fahrnberger | Georg Perschl

„Das ist natürlich sehr bitter für uns. Wir hatten schon alles vorbereitet, um perfekte Rennen veranstalten zu können. Jetzt ist das aber unmöglich“, erklärt Skiclub-Obmann Robert Fahrnberger im Gespräch mit der NÖN. Noch im Laufe des heutigen Tages soll gemeinsam mit der FIS eine Entscheidung fallen, ob ein Ersatztermin für die Rennen am Hochkar gefunden werden kann oder sie komplett gestrichen werden müssen. „Noch hoffen wir zumindest auf eine Verschiebung“, sagt Robert Fahrnberger.

120 Athletinnen aus 20 Nationen hätten für die Europacuprennen genannt. Über 100 freiwillige Helfer wären für die Rennen bereit gestanden.

Informationen über die aktuelle Situation im Skigebiet gibt es unter +43 (0)7484 2122 (Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr) und unter www.hochkar.at.