36-Jähriger in Kärnten von Lawine erfasst und getötet .

Ein 36-jähriger Skitourengeher aus Rumänien ist am Dienstagvormittag bei einem Lawinenabgang bei Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Lawine erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Mann gemeinsam mit seiner Begleiterin, einer 22-jährigen Linzerin, von einer Selbstversorgerhütte ins Tal gefahren. Dabei löste sich eine Lawine, die den Mann mitriss. Die Frau, die hinter ihm hergefahren war, wurde von der Lawine nicht erfasst.