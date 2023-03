Fußball Lazio unterliegt in Conference-League-Achtelfinale Alkmaar

APA / BVZ.at

Luis Alberto und Co. enttäuschten vor eigenem Publikum Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

L azio Rom hat im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Europa-Conference-League einen herben Rückschlag erlitten. Der Tabellendritte der italienischen Meisterschaft unterlag am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum AZ Alkmaar nach 1:0-Führung noch mit 1:2. Die Römer sind damit am 16. März in der Retourpartie in den Niederlanden zum Sieg gezwungen, um zumindest eine Verlängerung herbeizuführen.