Rudolfsheim-Fünfhaus Lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftung in Wien

Rauchfang im Zuge von Umbauarbeiten blockiert Foto: APA/THEMENBILD

E ine 17-Jährige hat sich laut Polizei am Mittwochabend in ihrer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine akut lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen. Ihre Schwester hatte sie bewusstlos in der Badewanne gefunden und sofort Alarm geschlagen. Im Zuge von Umbauarbeiten war eine Styroporplatte im Rauchfang platziert worden, die den Abzug blockierte. Das Mädchen wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt vorerst gegen unbekannt.