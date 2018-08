Arbeiterkammer testete Take-Away-Sushi .

Roher Fisch und Hitze - eine sensible Beziehung, wie der Test von Take-Away-Sushi der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) ergab. Bei fünf der elf gekauften Produkte war die Qualität nicht einwandfrei, zwei davon waren wegen Fäkalkeimen sogar ungenießbar und hatten einen "ekelerregenden Geruch", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bei sechs Proben gab es keine Beanstandungen.