Formel-1 Leclerc auch in Spanien auf Pole - DRS bremst Verstappen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Vierte Pole Position in dieser Saison für Leclerc Foto: APA/AFP

W M-Leader Charles Leclerc startet am Sonntag von ganz vorne in den Großen Preis von Spanien. Der Ferrari-Pilot war in einem spannenden Qualifying am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste und hatte am Ende 0,323 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer bekam am Ende der Session ein Problem mit seiner DRS-Vorrichtung. Platz drei ging an Lokalmatador Carlos Sainz im zweiten Ferrari, Vierter wurde George Russell im Mercedes.