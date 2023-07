Autorennen Leclerc im letzten Silverstone-Training auf Platz eins

Leclerc im Abschlusstraining schnell Foto: APA/dpa

Werbung

C harles Leclerc ist im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien die Bestzeit gefahren. Der Monegasse, der am Vortag eine Übungseinheit wegen eines Elektronik-Problems an seinem Ferrari gar nicht hatte absolvieren können, verwies am Samstag den erneut überraschend schnellen Alexander Albon im Williams auf den zweiten Platz. Dritter in der teilweise verregneten einstündigen Einheit wurde Fernando Alonso im Aston Martin.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen begnügte sich nach seinen beiden Bestzeiten am Vortag im Red Bull mit dem achten Platz. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde im Mercedes Fünfter.